Die Lebensgeister sind erwachtJetzt kostenlos streamen
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Folge 5: Die Lebensgeister sind erwacht
99 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12
Die Sonne verwöhnt die Almbewohner:innen mit wärmenden Strahlen und schon steigen die Lebensgeister der sechs Promis. Magdalena Brzeska, Vivian Schmitt, Siria Campanozzi, Yoncé Banks, Eddy Kante und Benedetto Paterna drehen voll auf. Die Arbeit geht leichter von der Hand und es wird gescherzt, gezankt und geflirtet, was das Zeug hält. Dabei bleibt auch Zeit für Zwiegespräche und Lebensbeichten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-spielshow, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen