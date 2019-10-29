Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland
Folge vom 29.10.2019: SWAT-Einsatz
45 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
Einsatz in Kansas City: Dort nähern sich Philipp Schultze und seine amerikanischen Polizeikollegen auf einem Spielplatz einem Verdächtigen, der eine Machete und ein Messer bei sich trägt. Der Mann hat offenbar Drogen konsumiert. In West Covina ist ebenfalls Gefahr im Verzug: Dort trifft Nina Patermann bei einer Personenkontrolle auf ein tätowiertes Gangmitglied. Und Sajoscha Boss sammelt beim Auslandseinsatz in Brasilien neue Erfahrungen. Der deutsche Kommissar ist in Lapa, der Partymeile Rio de Janeiros, einem Drogendealer auf der Spur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.