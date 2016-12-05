Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Australien-Saga

Ureinwohner und Sträflinge

Doku überStaffel 1Folge 1vom 05.12.2016
Ureinwohner und Sträflinge

Ureinwohner und SträflingeJetzt kostenlos streamen

Die Australien-Saga

Folge 1: Ureinwohner und Sträflinge

46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6

Die Besiedlung Australiens begann vor mindestens 50 000 Jahren. In allen Ecken des Kontinents finden sich die Spuren jener Menschen, die heute zu den ältesten noch bestehenden Kulturen gehören. Doch die Geschichte des modernen Australiens, das Ende des 18. Jahrhunderts als britische Sträflingskolonie gegründet wurde, endete vor 200 Jahren beinahe, noch bevor sie richtig angefangen hatte. Hungersnöte, eine Rumrebellion und der Krieg gegen die Ureinwohner des Kontinents stellten die ersten Siedler vor große Herausforderungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Australien-Saga
Doku über
Die Australien-Saga

Die Australien-Saga

Alle 1 Staffeln und Folgen