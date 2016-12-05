Ureinwohner und SträflingeJetzt kostenlos streamen
Die Australien-Saga
Folge 1: Ureinwohner und Sträflinge
46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Die Besiedlung Australiens begann vor mindestens 50 000 Jahren. In allen Ecken des Kontinents finden sich die Spuren jener Menschen, die heute zu den ältesten noch bestehenden Kulturen gehören. Doch die Geschichte des modernen Australiens, das Ende des 18. Jahrhunderts als britische Sträflingskolonie gegründet wurde, endete vor 200 Jahren beinahe, noch bevor sie richtig angefangen hatte. Hungersnöte, eine Rumrebellion und der Krieg gegen die Ureinwohner des Kontinents stellten die ersten Siedler vor große Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Australien-Saga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Mini Series
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2016 ZDF Enterprises