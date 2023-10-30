Staffel 02 Folge 02: Aller Anfang ist schwerJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 2: Staffel 02 Folge 02: Aller Anfang ist schwer
Die 5-köpfige Familie Wachter kommt nach langer Reise in Florida an. Glücklicherweise sind sie dort nicht sofort auf sich alleine gestellt. Auf Mallorca könnte es nicht besser laufen. Michis Tordienst läuft super. Als gelernter Schlosser fertigt er auf der Baleareninsel Einfahrtstore. Österreichische Handwerkskunst gepaart mit seiner Zuverlässigkeit finden großen Anklang auf Mallorca. Lisa-Marie will ihr Glück in Norwegen finden, aber wirklich glücklich ist sie nur beim Heimatbesuch. Sind das erste Anzeichen für eine baldige Rückwanderung?
