Die Barbara Karlich Show - Classics: Vom Glück des WiedersehensJetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 192: Die Barbara Karlich Show - Classics: Vom Glück des Wiedersehens
52 Min.Folge vom 15.07.2025
Ob der erste Kontakt zu bislang unbekannten Geschwistern oder das unerwartete Treffen mit lang vermissten Schulfreunden: In unserer Sendung haben wir immer wieder Menschen begleitet, die sich nach Jahren wiedergefunden haben. Erleben Sie noch einmal gemeinsam mit unseren Gästen emotionale, bewegende und unvergessliche Momente.
