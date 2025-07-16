Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Barbara Karlich Show

Die Barbara Karlich Show - Classics: Vom Glück des Wiedersehens - 16.07.2025

ORF2Staffel 2025Folge 192vom 16.07.2025
Die Barbara Karlich Show - Classics: Vom Glück des Wiedersehens - 16.07.2025

Die Barbara Karlich Show

Folge 192: Die Barbara Karlich Show - Classics: Vom Glück des Wiedersehens - 16.07.2025

52 Min.Folge vom 16.07.2025

Ob der erste Kontakt zu bislang unbekannten Geschwistern oder das unerwartete Treffen mit lang vermissten Schulfreunden: In unserer Sendung haben wir immer wieder Menschen begleitet, die sich nach Jahren wiedergefunden haben. Erleben Sie noch einmal gemeinsam mit unseren Gästen emotionale, bewegende und unvergessliche Momente.

