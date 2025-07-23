Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 203vom 23.07.2025
53 Min.Folge vom 23.07.2025

Die Welt des Adels übt für viele eine besondere Faszination aus, obwohl der Adel als Stand offiziell längst abgeschafft worden ist. Hinter den Kulissen von Schlössern und alten Familiennamen leben Traditionen, Geschichten und ein besonderer Lebensstil weiter. Werfen Sie noch einmal einen Blick in diese exklusive Welt und erleben Sie, wie ehemalige Adelsfamilien zwischen Vergangenheit und Gegenwart ihren Platz suchen.

