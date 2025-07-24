Die Barbara Karlich Show - Classics: Die Welt des Adels - 24.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 203: Die Barbara Karlich Show - Classics: Die Welt des Adels - 24.07.2025
53 Min.
Folge vom 24.07.2025
Die Welt des Adels übt für viele eine besondere Faszination aus, obwohl der Adel als Stand offiziell längst abgeschafft worden ist. Hinter den Kulissen von Schlössern und alten Familiennamen leben Traditionen, Geschichten und ein besonderer Lebensstil weiter. Werfen Sie noch einmal einen Blick in diese exklusive Welt und erleben Sie, wie ehemalige Adelsfamilien zwischen Vergangenheit und Gegenwart ihren Platz suchen.
