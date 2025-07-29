Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Barbara Karlich Show - Classics: Einfach männlich!

ORF2Staffel 2025Folge 209vom 29.07.2025
52 Min.Folge vom 29.07.2025

Bewegend, spannend, berührend: Erleben Sie die Highlights aus über 25 Jahren Barbara Karlich Show und Gäste, die mit ihren persönlichen Geschichten einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Dazu zählen legendäre Momente aus den Anfängen und Auftritte von Prominenten ebenso wie Überraschungen, Geständnisse und Outings sowie Heiratsanträge oder Danksagungen. Bildquelle: ORF

