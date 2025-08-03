Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Barbara Karlich Show - Classics: Schatten der Vergangenheit

ORF2Staffel 2025Folge 216vom 03.08.2025
53 Min.Folge vom 03.08.2025

Manche Erlebnisse verändern alles. Sie brennen sich ein – unsichtbar für andere, aber tief spürbar für die Betroffenen. Begleiten Sie Menschen, die schwere Kapitel ihres Lebens durchlebt haben. Erfahren Sie, wie sie Wege finden, mit der Vergangenheit zu leben – ohne sich von ihr beherrschen zu lassen.

ORF2
