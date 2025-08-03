Die Barbara Karlich Show - Classics: Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 216: Die Barbara Karlich Show - Classics: Schatten der Vergangenheit
53 Min.Folge vom 03.08.2025
Manche Erlebnisse verändern alles. Sie brennen sich ein – unsichtbar für andere, aber tief spürbar für die Betroffenen. Begleiten Sie Menschen, die schwere Kapitel ihres Lebens durchlebt haben. Erfahren Sie, wie sie Wege finden, mit der Vergangenheit zu leben – ohne sich von ihr beherrschen zu lassen.
