Die Barbara Karlich Show

Die Barbara Karlich Show - Classics: Raus aus dem Hamsterrad

ORF2Staffel 2025Folge 226vom 11.08.2025
Die Barbara Karlich Show - Classics: Raus aus dem Hamsterrad

Die Barbara Karlich Show - Classics: Raus aus dem HamsterradJetzt kostenlos streamen

Die Barbara Karlich Show

Folge 226: Die Barbara Karlich Show - Classics: Raus aus dem Hamsterrad

53 Min.Folge vom 11.08.2025

Viele Menschen fühlen sich gefangen im endlosen Kreislauf aus Arbeit, Familie und Erwartungen. Wer den Mut findet, auszubrechen, entdeckt oft ungeahnte Möglichkeiten und gewinnt ein Stück Freiheit zurück - für mehr Zufriedenheit und echte Lebensqualität. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

