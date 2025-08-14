Die Barbara Karlich Show - Classics: Goldene Jahre, goldene ChancenJetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 231: Die Barbara Karlich Show - Classics: Goldene Jahre, goldene Chancen
53 Min.Folge vom 14.08.2025
Bewegend, spannend und berührend: Die Highlights aus mehr als 25 Jahren Barbara Karlich Show zeigen Gäste, deren persönliche Geschichten einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Von legendären Momenten aus den Anfängen über Promi-Auftritte bis hin zu überraschenden Geständnissen, Outings, Heiratsanträgen und Danksagungen.
