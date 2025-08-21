Die Barbara Karlich Show - Classics: Herzschmerz und HeimlichkeitenJetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 239: Die Barbara Karlich Show - Classics: Herzschmerz und Heimlichkeiten
53 Min.Folge vom 21.08.2025
Seitensprünge und Betrug sind tiefe Einschnitte in einer Beziehung, die Vertrauen erschüttern und Narben hinterlassen. Doch trotz des Schmerzes ist Verzeihen möglich – wenn beide Partner ehrlich miteinander sprechen, die Ursachen klären und bereit sind, gemeinsam an ihrer Verbindung zu arbeiten. So kann aus dem Bruch auch ein Neuanfang entstehen.
