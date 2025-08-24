Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Barbara Karlich Show

Die Barbara Karlich Show - Classics: Die Kraft der Liebe

ORF2Staffel 2025Folge 241vom 24.08.2025
Die Barbara Karlich Show - Classics: Die Kraft der Liebe

52 Min.Folge vom 24.08.2025

Die Liebe lässt verbindet Menschen auf besondere Weise. In schwierigen Zeiten spendet sie Trost, in glücklichen Momenten macht sie das Leben noch heller. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt ungeahnte Stärke und neue Perspektiven. Erleben Sie noch einmal die schönsten und romantischsten Liebesgeschichten.

