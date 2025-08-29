Die Barbara Karlich Show - Classics: ParadiesvögelJetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 248: Die Barbara Karlich Show - Classics: Paradiesvögel
52 Min.Folge vom 29.08.2025
Bewegend, spannend, berührend: Erleben Sie die Highlights aus über 25 Jahren Barbara Karlich Show und Gäste, die mit ihren persönlichen Geschichten einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Dazu zählen legendäre Momente aus den Anfängen und Auftritte von Prominenten ebenso wie Überraschungen, Geständnisse und Outings sowie Heiratsanträge oder Danksagungen.
Die Barbara Karlich Show
