Die Baumhaus-Profis
Folge vom 11.11.2016: Das Schiffbruch-Baumhaus
45 Min.Folge vom 11.11.2016Ab 6
Reif für die Insel: 1812 veröffentlichte Johann David Wyss das Buch „Der Schweizerische Robinson“. Darin strandet eine sechsköpfige Prediger-Familie auf einem Eiland im Indischen Ozean und baut sich dort aus Schiffstrümmern in den Baumwipfeln ein neues Zuhause. Die Abenteuergeschichte ist in den USA sehr populär und wurde 1960 von Walt Disney verfilmt. Spitzenarchitekt Pete Nelson nutzt das legendäre „Swiss Family Robinson“-Baumhaus in dieser Folge als Inspirationsquelle, um seiner Kundschaft einen Lebenstraum zu erfüllen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.