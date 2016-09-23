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Die Baumhaus-Profis

Versteckt in der Baumkrone

HGTVFolge vom 23.09.2016
Versteckt in der Baumkrone

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 23.09.2016: Versteckt in der Baumkrone

44 Min.Folge vom 23.09.2016Ab 6

Tedd und Janet lieben Geländespiele wie „Paintball“ und „Capture the flag“. Deshalb bauen Pete Nelson und seine Handwerker für das Ehepaar in Celeste, Texas, eine Wohlfühloase im Camouflage-Look. Von außen sieht das Baumhaus wie ein gut getarnter Survival-Unterschlupf aus. Die Inneneinrichtung bietet jedoch den Komfort einer Hotelsuite. Von den Möbeln über die Teppiche bis zu den gerahmten Familienschnappschüssen an der Wand: Das Interieur des Freizeit-Domizils wird von Designerin Tory mit viel Liebe zusammengestellt.

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