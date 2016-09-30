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Die Baumhaus-Profis

Baumhaus der Zukunft

HGTVFolge vom 30.09.2016
Baumhaus der Zukunft

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 30.09.2016: Baumhaus der Zukunft

44 Min.Folge vom 30.09.2016Ab 6

Sich selber zu übertreffen, ist mitunter nicht leicht. Doch Spitzenarchitekt Pete Nelson und seine Profi-Handwerker ziehen in dieser Folge alle Register. Das Team zimmert seiner Kundschaft eine halbe Autostunde von Atlanta entfernt ein Freizeit-Domizil der Superlative in die Baumkrone. Die Luxusherberge ist mit supercoolen Designermöbeln ausgestattet und bietet jeden erdenklichen Komfort - vom riesigen Sonnendeck über den Kamin bis hin zum Queensize-Bett mit Panoramablick. So sieht das Baumhaus der Zukunft aus.

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