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Die Baumhaus-Profis

Das Gourmet-Baumhaus

HGTVFolge vom 14.10.2016
Das Gourmet-Baumhaus

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 14.10.2016: Das Gourmet-Baumhaus

45 Min.Folge vom 14.10.2016Ab 6

Ein Esszimmer in der Baumkrone? Pete Nelson und seine Profi-Handwerker erfüllen ihrer Kundschaft jeden noch so ausgefallenen Extrawunsch. Laurel und Robert möchten ihre Stammgäste in Texas zukünftig im Geäst einer 450 Jahre alten Eiche bewirten. Deshalb ist das Gourmet-Baumhaus des Ehepaares über eine Holzbrücke direkt mit dem hauseigenen Restaurant verbunden. Kronleuchter, Buntglasfenster und antike Möbel sorgen in dem geschmackvoll eingerichteten Speiselokal zudem für ein ganz besonderes Ambiente.

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