Das Frank Lloyd Wright-BaumhausJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 21.10.2016: Das Frank Lloyd Wright-Baumhaus
44 Min.Folge vom 21.10.2016Ab 6
In dieser Folge wandelt Pete Nelson in den Fußstapfen einer weltberühmten Ikone. Frank Lloyd Wright hat das Guggenheim-Museum in New York entworfen und seine „Prairie Houses“ revolutionierten um die Jahrhundertwende die Idee des familiären Wohnens. Petes Auftraggeber, Ron und Victoria, sind große Fans des Star-Architekten. Deshalb wird ihr neues Gästehaus im Stil des amerikanischen Visionärs perfekt in die natürliche Umgebung integriert. Beim Design des Baumhauses dominieren klare Linien und große Fensterflächen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.