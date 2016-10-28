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Die Baumhaus-Profis

Ein Baumhaus auf der Obstplantage

HGTVFolge vom 28.10.2016
Ein Baumhaus auf der Obstplantage

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 28.10.2016: Ein Baumhaus auf der Obstplantage

44 Min.Folge vom 28.10.2016Ab 6

In dieser Folge lernt Pete Nelson im US-Bundesstaat Washington wie man Apfelwein herstellt. Bei der Führung durch die heiligen Hallen der Brauerei „Angry Orchard“ stimmt sich der Baumhaus-Profi auf sein neues Projekt ein, denn die Eigentümer möchten ihre Spirituosen zukünftig im Geäst einer Weymouth-Kiefer verkosten. Deshalb entwirft der Spitzenarchitekt für seine Kundschaft in sechs Metern Höhe einen schicken Holz-Pavillon mit gemütlichen Barhockern und herrlichem Ausblick auf die riesige Obstplantage des Unternehmens.

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