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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Der Karibik-Pool

HGTVFolge vom 25.09.2015
Der Karibik-Pool

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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 25.09.2015: Der Karibik-Pool

43 Min.Folge vom 25.09.2015

Urlaubs-Feeling im eigenen Garten: Kim und Manny Martinez möchten Sand zwischen ihren Zehen spüren. Das Ehepaar lebt in Sarasota und wünscht sich einen Salzwasserpool. Lucas Congdon und seine Profi-Handwerker entwerfen für ihre Kunden eine Hinterhof-Oase mit Kokospalmen und eigenem Strand. Ein Wasserfall übertönt die Motorengeräusche vom nahe gelegenen Flughafen, und während Kim und Manny in der Hängematte Margaritas schlürfen, können sie sich mit karibischer Musik berieseln lassen. Denn in den Blumentöpfen sind Lautsprecher eingebaut.

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