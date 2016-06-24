Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 24.06.2016
45 Min.

Florida-Kalkstein und Sand auf dem Grund: Lucas Congdon und sein Team entwerfen für ihre Kundschaft im historischen Fischerdorf Cortez am Golf von Mexiko eine Badelandschaft mit Ozean-Flair. Dort haben sich Craig und Cat Scherer ein Traumhaus gekauft. In ihrem neuen Pool haben bis zu 20 Leute Platz - ohne, dass es eng wird. Dort kann das Paar zukünftig ultracoole Partys feiern. Absoluter Blickfang der Konstruktion ist eine Fels-Wasserwand. Außerdem gibt es Sitzgelegenheiten mit Massagedüsen.

