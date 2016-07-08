Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 08.07.2016: Patchwork-Pool
44 Min.Folge vom 08.07.2016
Jennifer Helling und Kirby Huestis verbringen die Ferien mit ihren Kindern gerne in Mexiko. Deshalb bauen Lucas Congdon und sein Team in Venice, Florida, eine Badelandschaft, in der sich die Patchworkfamilie das ganze Jahr über wie im Urlaub fühlt. Wandmalereien und Mosaike greifen das Südamerikathema auf. Außerdem gibt es in der neuen Wohlfühloase einen Wasserfall, eine Feuerstelle und einen Koiteich. Dort haben bis zu 40 Fische Platz. Die tropischen Pflanzen in der Anlage werden zudem alle automatisch bewässert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.