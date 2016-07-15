Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Projekt „Paradies”

HGTVFolge vom 15.07.2016
Projekt „Paradies”

Projekt „Paradies”Jetzt kostenlos streamen

Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 15.07.2016: Projekt „Paradies”

44 Min.Folge vom 15.07.2016

350 000 Dollar Budget und 16 Wochen Bauzeit: Scott Schumacher und seine Frau Diane haben 15 Jahre gespart, um sich ihren Traumpool leisten zu können. Nun nimmt das Freiluft-Paradies endlich Gestalt an. Lucas Congdon und seine Handwerker bauen in Huntsville, Alabama, eine traumhafte Badelandschaft mit Outdoor-Küche, in der das Paar, gemeinsam mit seinen Kindern und Enkelkindern, den Ruhestand genießen kann. Licht und Sound in der Anlage werden über ein Tablet gesteuert.

Alle verfügbaren Folgen