Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 12.08.2016: Eine Oase im Vogelreservat
45 Min.Folge vom 12.08.2016
Natürliche Materialien und ein gelungenes Design: Lucas Congdon und sein Team konstruieren in dieser Folge ein Freizeitparadies für Familie Chaffee in Osprey, südlich von Sarasota. Musiker Tom wünscht sich in der Badelandschaft eine kleine Bühne, auf der er spontan seine neuesten Kompositionen zum Besten geben kann. Seine Frau Geri hätte gerne einen Whirlpool und eine Freiluftküche, und die in der Nachbarschaft lebenden Tiere sollen in der Wellness-Oase ebenfalls ihren festen Platz haben. Denn das Ehepaar lebt mit seinen drei Kindern in einem Vogelreservat.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.