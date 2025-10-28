Die Bergretter (1/7): Stille WasserJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 1: Die Bergretter (1/7): Stille Wasser
Ein harmloser Teamausflug der Bergrettung Ramsau endet dramatisch: Beim Magnetfischen stoßen sie auf eine Leiche im Bergsee. Für Markus und Alex wird die gemeinsame Ermittlung zu einer emotionalen Belastungsprobe. Inhalt: Ein entspannter Teamausflug der Bergrettung Ramsau endet im Schock: Beim Magnetfischen bergen Markus und Alex die Leiche eines vermissten Mannes. Schnell gerät dessen Noch-Ehefrau Maren ins Visier. Doch bevor sie vernommen werden kann, flieht sie in die Berge. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und Markus steht vor einer Entscheidung, die alles verändern könnte. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Viktoria Ngotsé (Alexandra Winkler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Ralph Polinski Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
