Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter (1/7): Stille Wasser

ORF2Staffel 1Folge 2vom 29.10.2025
Die Bergretter (1/7): Stille Wasser

Die Bergretter (1/7): Stille WasserJetzt kostenlos streamen

Die Bergretter Staffel 17

Folge 2: Die Bergretter (1/7): Stille Wasser

89 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16

Ein harmloser Teamausflug der Bergrettung Ramsau endet dramatisch: Beim Magnetfischen stoßen sie auf eine Leiche im Bergsee. Für Markus und Alex wird die gemeinsame Ermittlung zu einer emotionalen Belastungsprobe. Inhalt: Ein entspannter Teamausflug der Bergrettung Ramsau endet im Schock: Beim Magnetfischen bergen Markus und Alex die Leiche eines vermissten Mannes. Schnell gerät dessen Noch-Ehefrau Maren ins Visier. Doch bevor sie vernommen werden kann, flieht sie in die Berge. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und Markus steht vor einer Entscheidung, die alles verändern könnte. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Viktoria Ngotsé (Alexandra Winkler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Ralph Polinski Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Bergretter Staffel 17
ORF2
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen