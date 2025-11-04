Die Bergretter (2/7): VertrauenJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 2: Die Bergretter (2/7): Vertrauen
Ein gestohlenes Moped, ein Sturz in den Bergen und ein Mädchen, das sich vor den Rettern versteckt. Während Markus und sein Team gegen die Zeit kämpfen, bringt seine Ziehtochter Mia Chaos in die Bergrettung. Inhalt: Mias leiblicher Vater Lorenz hat sie zu Markus in die Ramsau gebracht. Gegen ihren Willen, und sie hat keine Lust zu bleiben. Dabei hat Markus gerade weder Zeit noch Nerven für die Launen seiner pubertären Tochter, denn die vermisste Jenny Eder ist immer noch nicht gefunden und wahrscheinlich verletzt. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Viktoria Ngotsé (Alexandra Winkler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Ralph Polinski Drehbuch: Christiane Rousseau Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
