Die Bergretter (3/7): Ohne Ausweg
Die Bergretter Staffel 17
Folge 3: Die Bergretter (3/7): Ohne Ausweg
Ein dramatischer Einsatz für die Bergretter: Eine verzweifelte Mutter erpresst das Team. Ihre Kinder sind spurlos verschwunden und als die Suche eingestellt werden soll, droht sie, sich in die Tiefe zu stürzen. Inhalt: Nach einer Bergtour verschwinden Franziska Lehmanns Kinder Lara und Luis spurlos. Als die Suche erfolglos bleibt und abgebrochen werden soll, greift die verzweifelte Mutter zu einem drastischen Mittel: Sie droht, sich in die Tiefe zu stürzen, um die Bergrettung zum Weitermachen zu zwingen. Markus versucht, die Situation zu beruhigen und verspricht, die Suche fortzusetzen. Dass es tatsächlich einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, ahnt er nicht. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Viktoria Ngotsé (Alexandra Winkler) Julia Richter (Franziska Lehmann) Regie: Ralph Polinski Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
