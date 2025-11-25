Die Bergretter (5/7): GespensterJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 5: Die Bergretter (5/7): Gespenster
Die Hochzeit von Markus' Jugendfreund Stefan gerät durch einen Steinschlag in Gefahr. Markus kann das Drama gerade noch abwenden, doch es ist nur der Auftakt zu weiteren Turbulenzen. Inhalt: Markus geht einkaufen. Er braucht einen Anzug, um seinen Jugendfreund Stefan als Trauzeuge zum Altar führen zu können. Dessen Hochzeit mit Sofie droht jedoch zu platzen, als die Brautleute beim Abstieg von einer Alm in einen Steinschlag geraten. Durch ein riskantes Manöver kann Markus ein Drama gerade noch verhindern, doch der Zwischenfall ist nur der Auftakt zu weiteren, schwerwiegenden Turbulenzen. Sehr zu seinem Leidwesen bleibt Markus' Beziehung zu Mia angespannt. Ob Nina weiterhelfen kann? Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Silvana Santamaria Drehbuch: Christiane Rousseau Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick