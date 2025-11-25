Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter (5/7): Gespenster

ORF2Staffel 1Folge 5vom 25.11.2025
Die Bergretter (5/7): Gespenster

Die Bergretter (5/7): GespensterJetzt kostenlos streamen

Die Bergretter Staffel 17

Folge 5: Die Bergretter (5/7): Gespenster

89 Min.Folge vom 25.11.2025

Die Hochzeit von Markus' Jugendfreund Stefan gerät durch einen Steinschlag in Gefahr. Markus kann das Drama gerade noch abwenden, doch es ist nur der Auftakt zu weiteren Turbulenzen. Inhalt: Markus geht einkaufen. Er braucht einen Anzug, um seinen Jugendfreund Stefan als Trauzeuge zum Altar führen zu können. Dessen Hochzeit mit Sofie droht jedoch zu platzen, als die Brautleute beim Abstieg von einer Alm in einen Steinschlag geraten. Durch ein riskantes Manöver kann Markus ein Drama gerade noch verhindern, doch der Zwischenfall ist nur der Auftakt zu weiteren, schwerwiegenden Turbulenzen. Sehr zu seinem Leidwesen bleibt Markus' Beziehung zu Mia angespannt. Ob Nina weiterhelfen kann? Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Silvana Santamaria Drehbuch: Christiane Rousseau Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Bergretter Staffel 17
ORF2
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen