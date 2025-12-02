Die Bergretter (6/7): MarterlJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 6: Die Bergretter (6/7): Marterl
Nach einem folgenschweren Streit, anschließender Verfolgungsjagd und dem Sturz in eine Gletscherspalte haben die Retter alle Hände voll zu tun, die Kontrahenten aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Inhalt: Christian Persch will drei Monate nach dem Tod seiner Frau an ihrem Marterl Blumen niederlegen. Zu seiner Überraschung ist er nicht allein. Sein Nachbar Andreas hat die gleiche Absicht, flieht jedoch, als Christian ihn entdeckt. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd stürzen beide in eine Gletscherspalte. Während Christian sich selbst befreien kann, bleibt Andreas hilflos zurück. Über Umwege erfährt die Bergrettung von dem Notfall. Unterdessen trifft unerwartet Markus' Halbbruder Jan in der Ramsau ein. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Ralph Polinski Drehbuch: Marc Hillefeld Kamera: Tobias Platow, Michael Anlauff Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick