Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassen

ORF2Staffel 1Folge 7vom 09.12.2025
Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassen

Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassenJetzt kostenlos streamen

Die Bergretter Staffel 17

Folge 7: Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassen

89 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Markus' Halbbruder wird mit seiner Freundin und deren Sohn von einer Lawine überrascht. Die Rettung gelingt gerade noch rechtzeitig, doch Vertrauen und Schuldgefühle belasten die Familie. Inhalt: Jan will gemeinsam mit seiner Freundin Pauline und deren Sohn Anton in die Ramsau übersiedeln. Doch ihr Traum wird zum Albtraum, als eine Lawine Mutter und Kind unter sich begräbt und Jan sich rettet, um Hilfe holen zu können. Gerade noch rechtzeitig kann die Bergrettung die Verschütteten aufspüren. Während Markus die Entscheidung von Jan für richtig hält und ihm den Weg für einen Neuanfang auch finanziell ebnen will, fühlen sich Pauline und insbesondere deren Sohn Anton von Jan im Stich gelassen. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Arne Löber (Jan Fugain) Teresa Klamert (Pauline Wallner) Regie: Tanja Roitzheim Drehbuch: Christiane Rousseau Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Bergretter Staffel 17
ORF2
Die Bergretter Staffel 17

Die Bergretter Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen