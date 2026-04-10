Jung, brutal und witzig - Die besten Comedians DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Die besten Comedians Deutschlands
Folge vom 10.04.2026: Jung, brutal und witzig - Die besten Comedians Deutschlands
119 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Von der Pubertät bis zur Mid Life Crisis: Daniel Boschmann hat die Experten für jede Lebenslage. Doch eines ist das Wichtigste. Das Lachen nicht vergessen! Mit dabei sind unter anderem Cindy aus Marzahn, Michael Mittermeier, Guido Cantz und viele mehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 4: Brainpool TV
Enthält Produktplatzierungen