Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 21: Jacob Jan Boerma
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal sind wir zu Gast bei Jacob Jan Boerma in den Niederlanden. Seine Küche orientiert sich an Trends aus Skandinavien und verbindet diese mit den Produkten seiner eigenen Heimat.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV