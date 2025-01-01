Jacob Jan Boerma in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 22: Jacob Jan Boerma in Salzburg
25 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er ist der Shootingstar der Niederländischen Haute Cuisine. Zwei-Sterne-Koch Jacob Jan Boerma aus Vaassen ist der Gastkoch des Monats im Hangar-7.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5, Season 14: Servus TV