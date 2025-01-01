Das Ikarus Team und Roland TrettlJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 23: Das Ikarus Team und Roland Trettl
26 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal im Hangar 7- das Ikarus Team kocht selbst. Kein Gastkoch gibt diesen Monat den Ton an - das Menü ist "hausgemacht".
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-14: Servus TV