Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 23: Hans Neuner in Salzburg
25 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Arbeitet Sternekoch Hans Neuner nicht gerade in seiner Zwei-Sterne-Küche des Restaurants "Ocean", fährt er am liebsten auf seiner Harley über die Straßen der Algarve.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV