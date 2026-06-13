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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

2 Sterne Koch David Toutain aus Paris zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juni 2026

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 13.06.2026
2 Sterne Koch David Toutain aus Paris zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juni 2026

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: 2 Sterne Koch David Toutain aus Paris zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juni 2026

20 Min.Folge vom 13.06.2026

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Frankreich und besucht den 2 Sterne-Koch David Toutain in seinem Restaurant in Paris.

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