2 Sterne Koch David Toutain aus Paris zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juni 2026Jetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: 2 Sterne Koch David Toutain aus Paris zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juni 2026
20 Min.Folge vom 13.06.2026
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Frankreich und besucht den 2 Sterne-Koch David Toutain in seinem Restaurant in Paris.
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