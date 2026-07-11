2-Sterne-Koch George Papazacharias aus Athen zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juli 2026Jetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: 2-Sterne-Koch George Papazacharias aus Athen zu Gast im Red Bull Hangar-7 im Juli 2026
20 Min.Folge vom 11.07.2026
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü-Vorbereitungen diesmal in Athen den 2-Sterne-Koch George Papazacharias.
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