Sven Erik Renaa

ServusTVStaffel 1Folge 10vom 11.10.2025
Folge 10: Sven Erik Renaa

20 Min.Folge vom 11.10.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal in den Norden Europas und besucht in Stavanger einen der besten Köche Norwegens.

ServusTV
Alle 14 Staffeln und Folgen