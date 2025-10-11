Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Sven Erik Renaa
20 Min.Folge vom 11.10.2025
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal in den Norden Europas und besucht in Stavanger einen der besten Köche Norwegens.
