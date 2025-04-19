Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 4vom 19.04.2025
20 Min.Folge vom 19.04.2025

Während der Renovierungsarbeiten im Hangar-7 lädt das Ikarus-Team von Februar bis April 2025 in ihr exquisites Pop-Up Restaurant. Tauchen Sie ein in eine idyllische Kulisse nahe des majestätischen Salzburger Untersbergs und lassen Sie sich von einem außergewöhnlichen April-Menü verzaubern, das Reminiszenzen an herausragende Geschmackserlebnisse beinhaltet, die Hangar-7 Executive Chef Martin Klein über die Jahre bei außergewöhnlichen Gastköchen erleben durfte.

