Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Ikarus-Team Salzburg
20 Min.Folge vom 09.08.2025
Der August ist für das Ikarus-Team rund um Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein immer ein besonderer Monat - endlich können die im letzten Jahr gesammelten Inspirationen in eigene Ideen umgesetzt werden.
