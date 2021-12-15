Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Julien Royer
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein reist nach Singapur um dort einen erfolgreichen Landsmann zu treffen: den Franzosen Julien Royer. Mit dem Restaurant "Odette" hat der seiner Großmutter ein Denkmal gesetzt. Sie war es die ihn in die Kunst des Kochens einweihte - und das erfolgreich! Der Zwei-Sterne-Koch wird im Dezember das Menü im Ikarus bestreiten.
