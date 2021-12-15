Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Bee Satongun
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist nach Bangkok um dort, die 2010 als "Best Female Asian Chef" ausgezeichnete, Bee Satongun zu treffen. Ihr Fokus liegt zu 80% auf der regionalen thailändischen Küche und zu 20% an der neu Interpretation dieser Gerichte. Eine Mischung also aus Tradition und Innovation. Gemeinsam erkunden die beiden Spitzenköche Streetfood und Fine-Dinng at its best.
