Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Olivier Nasti
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein besucht den Sternekoch Olivier Nasti im Elsass. Nastis Kunst besteht darin, vertraute französische Gerichte und Zutaten so mutig zu veredeln, dass selbst kulinarisch versierte Landsleute wie Martin Klein überrascht sind!
Weitere Folgen in Staffel 11
