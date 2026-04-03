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Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch
Folge 2: Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch
51 Min.Folge vom 03.04.2026
Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Bildquelle: ORF/ZDF/WMR/Ellie
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