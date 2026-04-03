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Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch

Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 03.04.2026
Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch

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Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch

Folge 2: Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch

51 Min.Folge vom 03.04.2026

Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Bildquelle: ORF/ZDF/WMR/Ellie

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