Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
1 StaffelAb 12
"Die Büffels" sind die wohl mit Abstand sympathischste, verrückteste und lebendigste Familie auf diesem Planeten. Lorenz Büffel, bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten, zündet mit goldenen Hörnern und kurzen Shorts die Partybühnen Mallorcas an. Die Serie zeigt den ausgewanderten Stimmungssänger hautnah und privat - zwischen Kinderzimmer, Ballermann und Aufbau einer zweiten Existenz: dem "Büffelmann 6". Einer Party-Location, in der man sogar heiraten kann!
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH