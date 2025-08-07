Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene Bar

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 07.08.2025
Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene Bar

Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene BarJetzt kostenlos streamen

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Folge 1: Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene Bar

45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6

Lorenz Büffel, alias Stefan Scheichel-Gierten, ist seit 19 Jahren Stimmungssänger auf Mallorca. Mit über 200 Auftritten jährlich jongliert er zwischen Bühne und Familie. Doch der Spagat wird zu groß. Seine Lösung? Eine eigene Bar am Ballermann - der "Büffelmann 6". Damit hofft er, mehr Zeit für seine Frau Emily und die Kinder Leo und Bruno zu haben. Nur eines steht seinem Plan im Weg: Emily weiß noch nichts davon! Wird sie mitspielen oder Stefans Traum platzen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Kabel Eins
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen