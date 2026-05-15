Staffel 1Folge 20vom 15.05.2026
Katzen-Zauber / Bei Anruf SenfJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 20: Katzen-Zauber / Bei Anruf Senf
22 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Nach der Hypnose eines Zauberers denkt Bobby, er sei eine Katze. Seine Familie muss es ihm wieder ausreden. // Ronnie Anne und ihre Freunde lüften ein Geheimnis der Stadt: Was geschah mit Brunos Hotdog-Stand?
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany